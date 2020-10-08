Общество

В Псковской области зафиксировано 56 новых случаев коронавируса

В Псковской области за прошедшие сутки выявлено 56 новых случаев коронавируса. Всего СOVID-19 по последним данным заразились 5956 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Коронавирус набирает обороты по всему миру. Рост прогнозируемый, но в наших силах его избежать», - прокомментировал свежую статистику по коронавирусу глава региона.

Согласно представленным данным, за весь период пандемии в Псковской области выздоровели 4205 (+10 за сутки), умерли 67 человек.

Лидерами по приросту заболеваемости за сутки стали город Псков (+17), Опочецкий (+15) и Псковский районы (+8).