Для борющихся с COVID-19 псковских медиков снизят стоимость санаторно-курортного лечения

В Псковской области принято решение снизить стоимость санаторно-курортного лечения для медиков, работающих на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом на своей Instagram-странице сообщил губернатор региона Михаил Ведерников по итогам работы трехсторонней комиссии.
«Отмечу, что важно поощрять премиями не только врачей и педагогов, но и лучших специалистов из других областей, которые стараются совершенствоваться в своих профессиях. Для этого поручил оперативно разработать критерии для проведения конкурса», - написал он.
«В этом году регион столкнулся с новыми сложностями в области рынка труда. Удалось сохранить многие предприятия благодаря тесному взаимодействию работодателей с органами власти. Считаю одной из важнейших задач – повышение доходов и занятости населения нашего региона», - добавил Михаил Ведерников.