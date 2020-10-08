Общество

Для Пскова изготовлены штемпели специального гашения к Всероссийской переписи населения

В России в обращение вышла почтовая марка, посвященная Всероссийской переписи населения. Марка выпущена тиражом 432 тыс. экземпляров, сообщает Росстат.

Дополнительно к выпуску почтовой марки изданы конверты первого дня и изготовлены штемпели специального гашения для Пскова, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Благовещенска, Владивостока, Краснодара и Саранска.

Номинал марки составляет 23 рубля - этого достаточно, чтобы отправить конверт с письмом в любой регион России.

Автор марки - художник-дизайнер Александр Поварихин. Он изобразил переписчика с фирменной сумкой и планшетом в руках.

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Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года, а на труднодоступных и удаленных территориях страны она началась 1 октября и продлится до 30 июня 2021 года.