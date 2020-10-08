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Общество

Поисковики проекта «Без срока давности» обнаружили останки молодой девушки

10.10.2020 10:12|ПсковКомментариев: 0

Единичное захоронение в районе деревни Глоты в Псковском районе обнаружено при раскопках в рамках проекта «Без срока давности». Об этом на своей странице в «Фейсбук» сообщил директор фонда «Достоверная история», историк, писатель Юрий Алексеев.

«Нашли в районе деревни Глоты первого мирного жителя. Судя по обуви, скорей всего молодая девушка», - уточнил он. Останки отправлены в следственный комитет.

Поисковик отметил, что раскопки велись возле горки, которая почти срыта на строительство дороги.

Юрий Алексеев также рассказал, что к поисковой операции в Глотах подключился председатель регионального отделения общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», руководитель Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры» Геннадий Корольков.

«С его помощью и при его деятельном участии (да здравствует опыт!) вроде как нашли одну расстрельную яму. Похоже, что местными жителями во время или сразу после войны прямо на месте расстрела и массового захоронения был поставлен крест и сделана могилка. Но ни в какие документы и акты ЧГК она внесена не была. То, что там производились расстрелы, я узнал из протоколов допросов карателей. Потом, со временем, эта могилка в сознании людей трансформировалась в могилу советского летчика, сбитого в 1942 году. На могилку была поставлена пирамидка с красной звездой. Но, в ходе сегодняшнего поиска, нам с Геннадием Корольковым ясно, что это большая яма, 5 на 2,5 метра, в центре которой как раз и стоит могилка. Щупом точно определяются её границы. Что именно в яме, пока не знаем», - поделился Юрий Алексеев.

По его словам, первые раскопки на этом месте начнутся в понедельник, 12 октября.

«Исходя из протоколов допросов карателей, там рядом есть и вторая яма. Будем искать»,  - заключил Юрий Алексеев.

Теги: #память #раскопки #без срока давности
Источник: Псковская Лента Новостей
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