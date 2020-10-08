Общество

Можно ли больше не носить маску после вакцинации от COVID-19, рассказал эксперт

Отказать от ношения защитной маски после вакцинации от коронавируса можно только через 21 день после введения второго компонента препарата и определения уровня антител. Об этом в беседе с «РИА Новости» от 10 октября рассказал директор Центра им. Н. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, также необходимо убедиться, что пациент находился в опытной группе, а не в группе плацебо. Он отметил, что советовал бы определить уровень протективных антител и только после этого решать, носить или нет медицинскую маску.

При этом в случае недостаточного уровня антител Гинцбург порекомендовал не отказываться от средств защиты.