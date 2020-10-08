Общество

Россия поставила новый антирекорд по количеству зараженных COVID-19 за сутки

В России за сутки коронавирусом заразились 12 846 человек. Это максимум с начала пандемии. Количество выявленных случаев обновляет максимум второй день подряд, в пятницу штаб сообщал о 12 126 инфицированных за сутки, напоминает ТАСС.

Прирост в относительном выражении держится на уровне 1%. Всего, по данным штаба, в стране заразились 1 285 084 человека.

Наименьшее темпы прироста за сутки зафиксированы в Чеченской Республике (0,2%), Республике Чувашия (0,4%), Московской и Тульской областях, республиках Тыва, Татарстан Башкортостан и Чукотском АО (по 0,5%).

Всего в настоящее время в РФ болеют 246 428 человек. Это максимальное число активных случаев заболевания за все время эпидемии. Предыдущий максимум был достигнут 15 июня - тогда в стране болели 245 580 человек.

Число выздоровевших россиян за сутки возросло на 6 781, до 1 016 202. По данным штаба, доля вылечившихся вновь сократилась, уменьшившись до 79,1% от общего числа инфицированных.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 197 против 201 днем ранее. Всего с начала эпидемии умерли 22 454 человека.

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Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,75%, следует из данных штаба.