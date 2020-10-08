Общество

В Роспотребнадзоре объяснили, почему ошибаются тесты на коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уверена в надежности и эффективности российских тестов на коронавирус. Когда же тесты «не видят» в крови заболевшего возбудителя коронавируса, это не означает, что тест бракованный, скорее всего, по ее словам, произошла какая-то особенная реакция организма.

«Почему бывают ложноположительные и ложноотрицательные результаты? Многие заболевания, то же воспаление легких, может быть вызвано разными возбудителями. Так, большое количество пневмоний прошедшей весной имели не вирусную природу, они были вызваны микоплазмой», - рассказала «Российской газете» Анна Попова.

Кроме того, по ее словам, необходимо учитывать и такой момент - при тестировании берут мазок из носа. И если человек обратился не в первый день заболевания, а позже, возбудитель может уже гнездиться в легких. «Есть также данные о том, что концентрация вируса на слизистой носа и на слизистой задней стенки глотки может значительно отличаться. Так что если сдать анализ позже чем через неделю после начала заболевания, то мазок из носа может и не показать наличие вируса», - разъяснила глава Роспотребнадзора.

Самый принципиальный момент - время проведения обследования. Нужно обращаться к врачу при первых же симптомах. Вот тогда лабораторная диагностика даст более достоверный результат, подчеркнула она. «Тесты нужно делать и другого способа подтвердить, что у вас COVID-19, а не грипп или ОРВИ, нет», - добавила Анна Попова.