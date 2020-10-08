Общество

Пропавшего в Псковской области мужчину ищут с помощью программы «Жди меня»

В программу «Жди меня» обратилась дочь Александра Витальевича Сурова 1956 года рождения с просьбой помочь найти отца, пропавшего в Псковской области. Об этом сообщается в группе «Жди меня. Поиск на территории Псковской области» в социальной сети «Вконтакте».

«Отец уехал из Латвии в октябре 1992, и тогда я видела его в последний раз», - сообщила женщина.

Она уточнила, что вначале Александр Суров уехал в Свердловскую область, Байкаловский район, село Елань, а позднее отправился в Порхов «к некому Ивану», поэтому вероятная география поиска - Порховский район.

Всех кому что-то известно о местонахождении разыскиваемого, просят написать на адрес pskovnews@mail.ru или в личные сообщения группы.