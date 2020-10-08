Общество

Как получать пенсию при переезде - отвечают специалисты ПФР

В Управление ПФР Пскова и Псковского района поступают вопросы о том, что делать с пенсионным делом, если пенсионер переезжает жить в другую местность. Специалисты пенсионного фонда дали Псковской Ленте Новостей пояснения.

Если смена места жительства происходит в пределах страны, необходимо, чтобы пенсионное (выплатное) дело было снято с учета по месту прежнего жительства и передано в территориальный орган ПФР по новому месту жительства.

Для снятия и передачи пенсионного дела пенсионеру необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР по новому месту проживания со следующими документами:

заявление о запросе выплатного (пенсионного) дела;

документ, удостоверяющий личность гражданина (представителя);

документ, подтверждающий права представителя (в необходимых случаях).

Заявление и документы можно предоставить лично или через представителя в клиентскую службу ПФР или Многофункциональный центр, а также направить почтой.

Сотрудники Пенсионного фонда оформляют запрос выплатного дела и не позднее одного рабочего дня после обращения направляют его в Пенсионный фонд по прежнему месту жительства. Оттуда выплатное дело направляется к новому месту жительства не позднее трех рабочих дней с момента поступления запроса.

При поступлении выплатного дела выплата пенсии по новому месту жительства будет возобновлена.

Добавим, что письменные обращения граждан и организаций в рамках Федерального закона от 02.05.2006 № 59 - ФЗ (ред. от 03.11.2015) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» можно направлять через сайт ПФР https://es.pfrf.ru/appeal/.