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Депортированный вопреки запрету врача Норвинд находится на границе с Псковской областью

Несмотря на то, что председатель латвийского Республиканского общества военных ветеранов Владимир Норвинд заявил, что не в состоянии совершить поездку до границы с Россией по состоянию здоровья, латвийские власти все равно инициировали его депортацию. Об этом супруга Норвинда Валентина заявила ТАСС в субботу.

По ее словам, ее мужа отправили пересекать границу через многосторонний автомобильный пункт пропуска Бурачки.

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Ранее Владимир Норвинд, который был выдворен из Латвии в РФ и находился в больнице имени Страдыня в Риге. Военный ветеран отметил, что в субботу ему сделали кардиограмму, которая показала, что ритм сердца восстанавливается медленно. Из больницы его выписали, но врач сказал, что ехать в таком состоянии до границы нельзя.

По словам Норвинда, о лишении его вида на жительство в Латвии (ВНЖ) он узнал в пятницу, когда пришел на почту за направленным ему письмом. Уже вечером его ждали около его дома, откуда повезли в центр содержания нелегальных мигрантов в поселке Муцениеки. Во время этой поездки Норвинду стало плохо, его повезли в больницу.

Владимир Норвинд уверен, что истинные причины депортации связаны с его общественной деятельностью. По словам военного ветерана, который был ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС, воевал в Афганистане и является инвалидом 2-й группы, он прожил в Риге 45 лет, был негражданином Латвии, а потом получил гражданство РФ и латвийский ВНЖ.