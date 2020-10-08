Общество

Ученый назвал сроки формирования массового иммунитета к COVID-19

Для приобретения массового иммунитета к коронавирусу миру может потребоваться несколько лет, считает заведующий кафедрой микробиологии и вирусологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.

«Этот вирус будет жить на Земле еще несколько лет. Именно столько времени понадобится на то, чтобы 70-80% живущих на Земле приобрели соответствующий иммунитет против него», - рассказал он «Интерфаксу».

По его словам, пока иммунитет против COVID-19 находится в различных странах на разном уровне. Вместе с тем, отметил академик, это не значит, что нужно надеяться только на массовый иммунитет - важно создавать новые вакцины и наращивать медицинские мощности.

«Так быстрее мы избавимся от этого внезапного приобретения», - пояснил Виталий Зверев.

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В минувшие сутки ВОЗ зафиксировала 350 766 новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордом. В России накануне утром сообщалось более чем о 12 тысячах случаев COVID-19, и это также максимальный прирост за все время пандемии.