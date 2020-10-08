Общество

Глава Псковского района приняла участие в субботнике в Выбутах

На погосте Выбуты в Псковском районе прошел сегодня, 10 октября, третий субботник. Более 20 человек наводили порядок на территории вокруг храма Ильи Пророка, вдоль реки Великой и вблизи карьера. Среди участников мероприятия - сотрудники компании «Экопром», прихожане храма Илии Пророка, жители Пскова, деревень Бабаево, Покрутище, Кузнецово, Раздолье и паломники, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регоператора по обращению с ТКО.

Глава Псковского района Наталья Федорова также присоединилась к субботнику в Выбутах. «Мы простые люди, и с удовольствием поняли приглашение. Я стараюсь сюда по возможности часто приезжать», - поделилась она.

Ранее субботник проводился в апреле, но в этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы. В связи с ограничительными мероприятиями мероприятие было перенесено на осень.

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Перед началом субботника прошел краткий молебен. Затем собравшиеся вооружились фирменными спецпакетами, предоставленными региональным оператором, перчатками, инвентарем и дружно отправились на уборку.

Храм Ильи Пророка предоставил трактор, на котором участников субботника доставили к месту уборки.

Для удобства участников субботника регоператор установил 8-кубовый бункер для сбора отходов, который участники субботника в Выбутах заполнили менее, чем за 3 часа. В ближайшее время вывоз собранных отходов обеспечит компания «Мехуборка Псков».