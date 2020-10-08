Общество

Помогавшая псковским партизанам ветеран долгое время жила в каморке без удобств

90-летняя Мария Белова не может доказать, что была партизаном. Она потеряла документы о том, что помогала партизанам под Псковом во время Великой Отечественной Войны. Претендовать на квартиру, как участник войны, она не может. Сейчас пенсионерка практически ничего не видит, пишут «Курские известия».



Источник: «Курские известия»

В Курскую область Мария Белова перебралась вслед за родной сестрой, которая здесь вышла замуж за военного. В восьмидесятых годах она стояла в очереди на квартиру, была третьей. В 90-е соединили всех в одну очередь, она понесла свои документы, которые, по ее словам, забрали и не вернули. Теперь, чтобы сделать документы, нужны свидетели, а их уже нет в живых.

Сейчас у Марии Беловой на руках несколько юбилейных наград, удостоверение ветерана труда и труженика тыла. Какие документы потерялись и почему, она уже не помнит.

Раньше ветеран жила в небольшой комнате на территории интерната. Вместо туалета в жилье стояло ведро, которое выносили сын и соседи. В помещении не было даже умывальника.

После публикации чиновники предлагали поместить пенсионерку в учреждение стационарного социального обслуживания Курской области «Курский пансионат ветеранов войны и труда», но получили отказ в письменной форме.

Недавно в гости к ветерану ездил депутат Курского городского Собрания Дмитрий Гулиев. Народный избранник оплатил для Марии Беловой съемное жилье и нанял юриста, чтобы помочь восстановить ее права на жилье через суд.