Общество

Опубликован проект единого расписания ЕГЭ в 2021 году

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован представленный Министерством просвещения Российской Федерации проект указа об утверждении единого расписания ЕГЭ, а также продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету в 2021 году, сообщает ТАСС.

ЕГЭ в 2021 году пройдет в три этапа: досрочный период - с 22 марта по 16 апреля, основной - с 24 мая по 1 июля, дополнительный - с 3 по 17 сентября. Досрочный и основной периоды начнутся с экзаменов по географии, литературе и химии.

В документе также уточняется, что ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10:00 по местному времени.

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Напомним, в 2020 году из-за пандемии коронавируса экзамены для выпускников школ были перенесены на более позднее время, ЕГЭ проходил с 3 июля по 8 августа.