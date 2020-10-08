Общество

Правительство России одобрило выплаты на детей от трех до семи лет

Правительство России приняло проект распоряжения о ежемесячных выплатах на детей от трех до семи лет включительно в 2020 году. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Принять проект распоряжения правительства России по данному вопросу», — говорится в сообщении.

Согласно документу, Минтруд России получит дополнительные средства из резервного фонда правительства на предоставление субсидий российским регионам и Байконуру в этом году, пишет РБК.

Ранее 8 октября премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что правительство выделит регионам 10 млрд руб. на выплаты семьям с детьми.

Из них 1 млрд руб. будет выделен на выплаты семьям, в которых родился третий или последующий ребенок. Еще 9 млрд руб. будут направлены на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет.

В январе президент России Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом. Для получения выплат потребуется подать заявление и указать официальный доход.