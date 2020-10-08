Общество

В Псковской области за сутки выявлено 63 новых случаев коронавируса

В Псковской области за прошедшие сутки выявлено 63 новых случаев коронавируса. Об сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте, который отметил, что это серьезный повод задуматься об опасности.

«Растет и география распространения COVID-19. Не рискуйте здоровьем! Соблюдая профилактические меры, вы спасаете жизни», - призвал глава региона.

Всего коронавирусной инфекцией в Псковской области по последним данным заразились 6019 человек. Выздоровело 4242 (+37 за сутки). Количество умерших – 67.

Наибольшее количество заболевших за 10 октября выявлено в Пскове (+21) и в Великих Луках (+16).