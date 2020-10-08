Общество

Михаил Ведерников поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.





«Псковская область показывает устойчивый рост производства сельскохозяйственной продукции. Регион занимает лидирующие позиции среди субъектов СЗФО по производству скота и птицы на убой в живом весе, а также 4 место по производству молока. В этом году собран рекордный за десять лет урожай зерновых и зернобобовых культур», - отметил глава региона в своем инстаграм-аккаунте.





«За каждым достижением – самоотверженная работа, ответственность, профессионализм, почетный труд работников, который сложно переоценить», - подчеркнул он и пожелал труженикам «крепкого здоровья, благополучия, хорошей погоды, новых успехов и достижений во славу Псковской земли».