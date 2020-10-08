Общество

Михаил Ведерников: Оснований для ввода дистанционного обучения в Псковской области нет

На сегодняшний день оснований для ввода дистанционного обучения в Псковской области нет. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении, комментируя эпидемиологическую ситуацию по региону.

«Она остается непростой, но контролируемой. Каждый день фиксируется плюс-минус 50 случаев коронавируса, но, несмотря на трудности, резкой вспышки удается избежать, благодаря сознательности многих граждан и слаженной работе сотрудников системы здравоохранения и Роспотребнадзора», - констатировал Михаил Ведерников.

«Мы связывали возможные риски в начале осени с началом учебного года, но ситуация остается стабильной и полностью контролируемой. С 1 сентября у 46 школьников был подтвержден диагноз «коронавирус», но это сотые доли процента от общего числа обучающихся, - пояснил глава региона. - На дистанционное обучение переведены 19 классов в 10 школах и 11 групп в профтехучилищах. Заболевание во всех случаях было выявлено вовремя и принятых мер оказалось достаточно для ограничения распространения инфекции среди учащихся и педагогов».

В заключение он еще раз подчеркнул, что «на сегодняшний день оснований вводить дистанционное обучение в Псковской области нет».