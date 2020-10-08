Названы ежедневные привычки, ухудшающие состояние кожи

На состояние кожи влияют безобидные на первый взгляд ежедневные привычки, сообщают «Белновости».
По мнению ученых, первым делом следует отказаться от привычки трогать лицо грязными руками — на них обитают до миллиона различных бактерий. Эксперты советуют мыть руки перед тем, как наносить макияж или делать косметические процедуры.
Также ухудшение состояния кожи грозит любителям добавлять молоко в кофе. Давно доказано, что молоко является одной из главных причин высыпаний на коже.
Еще очень важно соблюдать водный режим — недостаток воды в организме негативно сказывается на коже, провоцируя сухость. Следует пить больше не чая, кофе или соков, а простой воды.
Наконец, причиной кожных высыпаний может стать наволочка. Если кожа лица проблемная, то лучше менять наволочку каждый день. При этом ее недостаточно просто постирать, а нужно еще и проутюжить.