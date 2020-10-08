Общество

Михаил Ведерников развеял слухи о том, что новый медцентр в Пскове принимает только по блату

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников развеял слухи о том, что новый многофункциональный медицинский центр инфекционного профиля, построенный в Пскове, принимает только по блату тех, у кого есть связи и знакомства. «Это полная ерунда, и такая информация абсолютно не соответствует действительности,- сообщил он в своем еженедельном видеообращении. - Ни о коком блате, тем более в условиях борьбы с коронавирусом, речи быть не может».

«Давайте будем правильно ко всему относиться, ценить то новое, что так непросто достается Псковской области, уважать труд команды, которая опять трудится на передовой. Это непростой труд, плоды которого доступны и будут доступны каждому жителю области», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Напомним, новый медцентр построен по поручению президента России силами министерства обороны РФ на ул. Майора Доставалова, 14.