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За преданность делу поблагодарил тружеников села Александр Братчиков

11.10.2020 11:31|ПсковКомментариев: 0

Глава администрации города Пскова Александр Братчиков поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 11 октября.

«Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудится на земле, работает в животноводстве и на предприятиях пищевой промышленности, тружеников полей и ферм, предприятий частного бизнеса, личных подсобных хозяйств, - отмечается в поздравлении, опубликованном на сайте городской администрации. - Рад возможности выразить вам добрые слова уважения и признательности за то, что вы своим ежедневным кропотливым трудом решаете важные задачи обеспечения продовольственными товарами жителей нашего города, способствуя тем самым общему делу развития экономики региона, повышению конкурентоспособности продукции местных производителей».

«Ваше профессиональное мастерство и ответственность хорошо известны землякам, которые изо дня в день покупают свежие, качественные продукты питания. Спасибо вам за преданность делу. От всей души желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия, мира и добра, удачи и успехов во всех делах», - отметил Александр Братчиков.

Теги: #администрация Пскова #ОМСУ #праздник #АПК #сельское хозяйство
Источник: Псковская Лента Новостей
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