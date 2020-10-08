Общество

В Невеле снесли здание уездного училища

В центре Невеля снесли здание уездного училища постройки начала 1890-х годов (пл. К. Маркса, 2). Об этом говорится в сообществе «Невель - Городской портал» «ВКонтакте».

«Уходит в прошлое и теперь останется только в памяти это здание, точнее, не только память, но и фотографии с видеоматериалом. Кто-то учился в этом здании (школа №4), кто-то работал в милиции, которая находилась в этом здании. Очень жаль, что Невель теряет свой облик, хотя, может, это и к лучшему», - отмечает автор сообщения и задается вопросом, что же теперь будет на месте снесенного здания.

Здание не являлось памятником архитектуры и относилось к категории охраны «значимые объекты».

Как сообщает портал opskove.ru, в ноябре 1804 года в России был издан устав учебных заведений, подведомственных университетам. По этому уставу в каждом губернском и уездном городе должны были открыть уездные училища. Невель стал уездным городом Витебской губернии в 1802 году. Дата открытия уездного училища в Невеле не выявлена. Однако известно, что в середине XIX века оно уже существовало и находилось на главной площади города, называвшейся «Красной», недалеко от Спасо-Преображенского мужского монастыря (ныне не существует).

Когда было построено первое здание училища и что представляло собой в архитектурном отношении, не известно. В 1888 году в ходе пожара, разрушившего значительную часть города, здание училища сгорело дотла.

Известно, что в 1895 году при невельском уездном училище на средства города были открыты классы столярно-токарного и сапожно-шорного мастерства для учеников местных училищ. В советское время в здании бывшего уездного училища размещались педучилище (1949 - 1962) и школа №4 (1963-1989). В 1989 году здание было передано Невельскому районному отделению милиции. В последние годы не эксплуатировалось.

Фото и видео: Группа «Невель - Городской портал» «ВКонтакте»