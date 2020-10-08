Общество

Александр Котов: Верность лучшим традициям крестьянского труда – основа работы в сельском хозяйстве

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил тружениковв села, ветеранов и работников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Текст поздравления опубликован на сайте регионального парламента.

«Агропромышленный комплекс всегда был и остается одним из ведущих секторов экономики региона. Получив в новых экономических и политических условиях стимул к развитию, сельское хозяйство из года в год демонстрирует высокие темпы роста и отличные показатели, увеличивает производство собственной продукции, - отметил спикер областного Собрания. - Верность лучшим традициям крестьянского труда и любовь к родной земле – основа работы в сельском хозяйстве. Безусловно, аграрный сектор стал высокотехнологичной отраслью экономики, модернизация производства позволяет быстрее и легче демонстрировать рост и рекордные показатели. Но даже в новых условиях труд на земле остается нелегким и очень ответственным – от слаженной работы аграриев зависит благосостояние жителей и продовольственная безопасность региона».

Александр Котов также выразил уверенность в том, что у агропромышленного комплекса Псковской области огромный потенциал развития, который при поддержке государства обязательно будет реализован.

«Уважаемые сотрудники сельскохозяйственных предприятий, работники пищевой и перерабатывающей промышленности, фермеры! Спасибо за ваш труд и преданность делу! Здоровья вам и вашим семьям, благополучия и новых свершений», - пожелал он.