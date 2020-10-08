Общество

Ремонт ФАПа в деревне Булынино запланирован на 2021 год

ФАП в деревне Булынино Великолукского района отремонтируют в 2021 году. Об этом сообщила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, отвечая на вопрос жительницы деревни Булынино на сайте губернатора Псковской области.

О том, что объект нуждается в ремонте, женщина писала 25 сентября. «Там требуется ремонт и, возможно, можно было бы заменить что-то из оборудования. Ремонт там не делался со дня открытия, лет 35. Обои отваливаются, оконные рамы старые, дырявые, ручка на входной двери держится на честном слове. Пожалуйста, обратите внимание на это учреждение. Такие условия работы и приема пациентов - это неуважение к медицинскому работнику и пациентам», - написала она.

Марина Гаращенко в ответе на данное обращение пояснила, что ремонт ФАПа в деревне Булынино запланирован на 2021 год.