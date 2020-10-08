Общество

Псковская Лента Новостей продолжает сбор фотофактов о состояниеи доступной среды

Псковская Лента Новостей продолжает сбор фотофактов, характеризующих состояние доступной среды в Псковской области.

Уважаемые читатели! Присылайте в редакцию ПЛН изображения объектов с массовым пребыванием людей, не приспособленных для комфортного передвижения маломобильных групп населения, в частности, инвалидов-колясочников. Это могут быть здания магазинов и учреждений, парки и скверы, пешеходные переходы, остановки и другие объекты.

Фотографии, свидетельствующие об отсутствии пандусов при входе в социально значимые объекты, высоких порогах, не оборудованных съездах на проезжую часть и других несовершенствах доступной среды будут публиковаться на сайте ПЛН в разделе «Фотофакт» и, мы уверены, станут для органов власти сигналом для устранения выявленных нарушений.

Фотографии можно присылать по адресу redaktor@pln-pskov.ru с пометкой «Фотофакт». Будем благодарны, если вы снабдите свои снимки соответствующими комментариями с указанием точного адреса объекта и вашей позиции по его состоянию.