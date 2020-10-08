Общество

В псковском Зеленом театре началась установка новых кресел

На территории Зеленого театра в региональном центре началась установка новых кресел. Как пишет «МК в Пскове», рабочие собрали и установили 8 рядов в левой части зала и 5 в правой.

Большая половина пластиковых кресел зеленого цвета, обернутых в полиэтилен, все еще ждет своей очереди.

Напомним, сейчас на территории Зеленого театра завершены все общестроительные работы, на площадке появились отапливаемые гримерные, для сцены приобретен светодиодный экран. Новые кресла для зрительного зала под открытым небом доставили в конце сентября.