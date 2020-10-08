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Общество

Лидер думской фракции «единороссов» ушел на самоизоляцию

11.10.2020 20:09|ПсковКомментариев: 0

Руководитель думской фракции «Единая России» Сергей Неверов сообщил, что перешел на удаленный режим работы, передает «Интерфакс».

«Работаю на удаленке. Увы, эпидемия каронавируса не обошла и мой дом. В моей семье есть заболевшие», - процитировали Неверова в аппарате фракции. Он отметил, что у кого-то из родных «заболевание протекает бессимптомно, у кого-то - с температурой и диагностированным воспалением легких».

«У меня по возвращении в Москву тесты на вирус отрицательные. Однако я буду соблюдать все предписания Роспотребнадзора и поэтому буду на самоизоляции», - отметил Неверов.

По словам парламентария, сложившаяся ситуация не помешает ему «оставаться в повестке и работать на удаленке, быть на оперативной связи».

Теги: #Единая Россия #Госдума #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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