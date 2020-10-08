Лидер думской фракции «единороссов» ушел на самоизоляцию

Руководитель думской фракции «Единая России» Сергей Неверов сообщил, что перешел на удаленный режим работы, передает «Интерфакс».
«Работаю на удаленке. Увы, эпидемия каронавируса не обошла и мой дом. В моей семье есть заболевшие», - процитировали Неверова в аппарате фракции. Он отметил, что у кого-то из родных «заболевание протекает бессимптомно, у кого-то - с температурой и диагностированным воспалением легких».
«У меня по возвращении в Москву тесты на вирус отрицательные. Однако я буду соблюдать все предписания Роспотребнадзора и поэтому буду на самоизоляции», - отметил Неверов.
По словам парламентария, сложившаяся ситуация не помешает ему «оставаться в повестке и работать на удаленке, быть на оперативной связи».