Общество

Вассерман готов нарушить обет целомудрия ради спасения человечества

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман готов нарушить обет целомудрия ради спасения человечества. Об этом он сообщил в эфире программы «Однажды…» на НТВ.

Еще в молодости Анатолий Вассерман дал обет целомудрия. Сейчас телеведущему и многократному победителю интеллектуальных телеигр уже 67 лет, и он, как утверждает, верен своему слову.

Анатолий Вассерман родился 9 декабря 1952 года в Одессе. Там же окончил Технологический институт по специальности «инженер-теплофизик». Став журналистом, Вассерман начал принимать участие в телевизионных интеллектуальных играх, где стал абсолютным победителем. В 2016 году он получил российское гражданство. Вассерман не женат и утверждает, что остается девственником.

Тем не менее в эфире программы «Однажды…» Вассерман признался, что если он остался бы единственным мужчиной перед концом света, то согласился бы потерять девственность ради спасения человечества. «Пришлось бы. Куда я денусь, но пока предпочитаю перекладывать эту обязанность на других», - отметил он.

Добавим также, что публицист показал журналистам НТВ свою квартиру в Москве, встретив их в одних трусах. Квартира площадью 100 квадратных метров находится на 30 этаже элитной новостройки на Ходынском поле. Вассерман получил ее от руководства одного из каналов для своего проекта.

Жилье заставлено книгами, из которых Вассерман, по его словам, прочел чуть больше четверти. Возле окна стоит снайперская винтовка с оптическим прицелом.

«Что касается настоящего оружия, меня еще в седьмом классе научили, как зарезать человека сигаретным фильтром», - заявил Вассерман.