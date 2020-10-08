Общество

Коронавирус выявлен у директора яммской школы и его супруги

Коронавирус выявлен у директора яммской школы Гдовского района Александра Сосницкого и у его супруги-педагога. В связи с с этим решается вопрос, будут ли все классы переведены на дистанционное обучение или на карантин. Завтра, 12 октября, ученикам не нужно идти в школу, сообщается в группе «Граждане Гдовского края» «ВКонтакте». Семья директора школы ушла на домашний карантин.

«Правила безопасности в школе соблюдаются строго. Я обратился в районную поликлинику после того, как заметил у себя небольшое повышение температуры. Врач поликлиники был очень внимателен, но никаких других симптомов заболевания у меня не оказалось. С диагнозом ОРВИ я поехал домой. Но вы понимаете – мы с женой публичные люди, постоянно находимся в школе среди детей и других педагогов. Решили подстраховаться и сдать тесты на коронавирус», - рассказал директор учреждения.



На следующее утро он и его супруга поехали в Псков, и сдали тест на коронавирус, обратившись в ТУ Роспотребнадзора по Псковской области. «Спасибо работникам Роспотребнадзора за оперативность. В 11 утра мы прошли процедуру, а менее чем через сутки – в субботу утром – нам уже сообщили результаты: реакция на коронавирус и у меня, и у жены положительная. Я об этом сразу поставил в известность администрацию района, отдел образования, коллег по работе», - сообщил Александр Сосницкий.

На данный момент директор школы с супругой чувствуют себя удовлетворительно и находятся под медицинским наблюдением. Сотрудники Роспотребнадзора и районной больницы по телефону консультируют их по поводу лечения и в случае ухудшения рекомендуют сразу вызывать скорую помощь.

«Конечно, ситуация сложная. Перевод детей на дистанционное обучение или на карантин – вынужденная мера. Школьники будут учиться дома или находиться на карантине в течение двух недель, а потом наступят осенние каникулы. Очень надеюсь, что следующая учебная четверть начнется уже в обычном режиме», - отметил Александр Сосницкий и посоветовал всем родителям внимательно следить за состоянием своего здоровья и здоровья детей, соблюдать меры безопасности. «И очень надеюсь, что вирус дальше нас не пойдет. Всем здоровья и успехов», - пожелал директор школы.