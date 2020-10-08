Общество

Дистанционные курсы повышения квалификации впервые прошли в Псковском колледже искусств

Дистанционные курсы повышения квалификации преподавателей теоретических дисциплин состоялись в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 8-10 октября. Как рассказали Псковской Ленте Новостей в Центре непрерывного образования колледжа искусств, это первый опыт проведения учебным заведением курсов в дистанционном формате.

В работе курсов приняли участие около 30 преподавателей детских музыкальных школ и школ искусств Псковской области, а также студенты и педагоги музыкального отделения колледжа.

Ведущими лекторами курсов выступили: преподаватель теоретических дисциплин Санкт-Петербургской музыкальной школы имени Н. А. Римского-Корсакова Виктория Голубкова, преподаватели Псковского колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Татьяна Лаптева, Лариса Никитина, Ирина Галковская и Тимофей Никогосов.

Тематика курсов охватывала широкий круг вопросов преподавания практического сольфеджио, особенностей хорового музицирования дошкольников, музыкальной ритмики, инклюзивного образования. Вниманию слушателей были предложены обзорные лекции, посвященные творчеству композиторов, которые ранее не изучались в рамках школьной программы: Г. Ф. Генделя, Ф. Шубурта, Р. Вагнера.

Важное место в программе курсов заняли лекции, связанные особенностями дистанционного обучения музыкантов, а также преподаванием музыкально-теоретических дисциплин на платформах: Zoom, YouTube, Google Тест, Moodle, VK, Skype.

В течение трех дней все трансляции велись на оборудовании, которое приобрел для колледжа его учредитель - комитет по культуре Псковской области - в связи с 60-летием со дня основания музыкального училища. «Именно эта современная техническая составляющая позволила обеспечить высокое качество трансляций, что было отмечено лекторами и большинством участников курсов», - добавили в колледже.