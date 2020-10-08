Общество

В России предлагают отменить контрольные на дистанционке

Депутат Госдумы Елена Строкова предложила ввести мораторий на проведение контрольных работ при дистанционном обучении в школах из-за вспышек COVID-19. Соответствующее письмо парламентарий направила вице-премьеру Татьяне Голиковой, передает РИА Новости.

«Прошу вас рассмотреть возможность ввода моратория на проведение контрольных работ и итоговых срезов во время дистанционного режима обучения. Провести эти мероприятия будет логичнее после окончания вспышек эпидемии в России и уже в штатном режиме», - говорится в письме.

Парламентарий отметила, что результаты изменений в образовательном процессе и переход на дистанционное обучение позволяют сделать первые выводы, касающиеся эффективности онлайн-образования. По ее мнению, во время обычных уроков учитель способен не только дать ребенку необходимые пояснения, как выполнить то или иное задание, но и проследить, чтобы школьник выполнял его самостоятельно.

«Полагаю, что дистанционное обучение поспособствует возникновению ситуации, при которой обучающийся сможет воспользоваться сетью интернет для выполнения заданий любого уровня сложности, в связи с чем оценить по достоинству его реальный уровень знаний становится невозможно. Считаю, что в таком случае проведение контрольных работ и итоговых срезов нецелесообразно», - пояснила депутат.