Общество

Названы сроки замены смартфона

Руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин в интервью радио Sputnik назвал срок, в который следует заменять смартфон.

Эксперт отметил, что в среднем пользователи смартфонов меняют их примерно один раз в три года. Причиной этого он назвал тот факт, что новые гаджеты похожи друг на друга, а новые «фишки», которые могли бы подтолкнуть пользователя к покупке, при этом у них отсутствуют, пишет «Лента.ру». «Покупатели перестали обращать внимание на характеристики и дизайн. Для них все стало одинаковым. Они дольше пользуются старым смартфоном, их сложнее заставить купить новый», - пояснил Рябинин.

Он подчеркнул, что использование смартфона дольше, чем три года, влечет снижение работы без подзарядки, поскольку батарея за этот период деградирует. Емкость аккумулятора падает примерно через два года использования гаджета. Этот процесс ускоряет быстрая зарядка.