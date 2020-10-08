Общество

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 37,4 миллионов человек

С начала пандемии COVID-19 во всем мире по состоянию на 08.00 понедельника зафиксировано 37 408 593 случая заражения коронавирусом. Рост за истекшие сутки составил 302 668. Как передает «Интерфакс», об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По информации университета, во всем мире число жертв связанных с вирусом заболеваний выросло к утру понедельника до 1 075 942 против 1 071 388 на утро воскресенья, 11 октября, излечились более 25,7 миллионов.

В число стран с 4 млн и более зарегистрированными случаями коронавируса вошли США, Индия и Бразилия. Лидируют по числу заразившихся и скончавшихся Соединенные Штаты, где суммарно выявлено 7 762 546 инфицированных, 214 768 случаев летального исхода и более 3 млн излечившихся. На втором месте по числу заболевших остается Индия, где, по данным Минздрава страны, на утро понедельника зафиксировано 7 120 538 заболевших при 109 150 смертельных случаях и 6,1 млн поправившихся. В Бразилии число инфицированных увеличилось до 5 094 979 человек, скончались 150 488, вылечены более 4,5 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса в мире составил на утро понедельника 138,7 на 1 млн жителей планеты. В США на 1 млн населения умерли 663 человека, Индии - 79, Бразилии - 707.