Общество

Билеты на пригородные поезда в Псковской области будут продавать только гражданам в масках

АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» информирует пассажиров о том, что в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия пассажиров пригородного сообщения оформление проездных документов в билетных кассах будет производиться только гражданам, использующим средства индивидуальной защиты.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, пассажирам рекомендуется оплачивать проезд бесконтактными способами в кассах, терминалах, а также в мобильных приложениях «Пригород» и «РЖД Пассажирам».

Добавим, «СЗППК» осуществляет перевозку пассажиров в пригородном сообщении по территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Мурманской областей и Республики Карелия.