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Общество

В России создадут беспилотник для эвакуации из безлюдной местности

12.10.2020 09:09|ПсковКомментариев: 0

Тяжелый беспилотник вертикального взлета разработки российского ОКБ «Авиарешения» можно будет применять для эвакуации людей, потерявшихся в лесу. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на гендиректора компании Дмитрия Арсентьева.

«Новая платформа находится на стадии раннего проектирования, рассчитываем получить ее "в железе" к 2023 году. В будущем она позволит эвакуировать человека с территории любой безлюдной местности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дрон будет оборудован специальным креплением, способным поднять в воздух и перевезти человека весом до 200 килограмм.

Теги: #ученые #технологии
Источник: Псковская Лента Новостей
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