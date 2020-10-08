Общество

В России создадут беспилотник для эвакуации из безлюдной местности

Тяжелый беспилотник вертикального взлета разработки российского ОКБ «Авиарешения» можно будет применять для эвакуации людей, потерявшихся в лесу. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на гендиректора компании Дмитрия Арсентьева.

«Новая платформа находится на стадии раннего проектирования, рассчитываем получить ее "в железе" к 2023 году. В будущем она позволит эвакуировать человека с территории любой безлюдной местности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дрон будет оборудован специальным креплением, способным поднять в воздух и перевезти человека весом до 200 килограмм.