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Общество

Роспотребнадзор назвал сроки выхода России на плато по коронавирусу

12.10.2020 09:29|ПсковКомментариев: 0

Россия может выйти на плато по заболеваемости COVID-19 в течение следующих 10-20 дней, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Возможно, это произойдет в течение следующих 10-20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября — начале октября», — цитирует Пшеничную РИА Новости.

Она пояснила, что россияне стали более дисциплинированными и сознательными в соблюдении мер профилактики. Кроме того, отметила Пшеничная, часть работающего населения перевели на дистанционный режим, а школьники отправились на дополнительные каникулы.

По словам представителя Роспотребнадзора, эти меры должны замедлить темпы прироста новых случаев, но результат будет заметным не сразу, так как у COVID-19 длительный инкубационный период. Должно пройти минимум полтора инкубационных периода, чтобы ожидать выхода на плато, уточнила она.

Теги: #Роспотребнадзор #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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