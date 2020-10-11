Общество

Управление Росгвардии по Псковской области приглашает на службу в ОМОН

В ОМОН управления Росгвардии по Псковской области требуются сотрудники на должность полицейского (бойца), полицейского (водителя), врача медицинской части.

Требования: возраст до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.



Граждане, принятые на службу, пользуются социальными гарантиями, бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.



Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (8112) 62-05-69 и (8112) 66-61-12, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгвардии.