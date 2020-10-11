Общество

Псковичей до 35 лет приглашают на Форум работающей молодежи

Псковский областной совет профессиональных союзов совместно с управлением общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области проводят с 23 по 25 октября I Форум работающей молодежи Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

В рамках форума планируется обсуждение проблем в сфере защиты труда, предоставления социальных гарантий, разрешения трудовых споров. Псковский облсовпроф приглашает инициативную молодежь в возрасте от 18 до 35 лет для выявления проблем в сфере занятости и труда, а также выработки путей их решения.

Зарегистрироваться можно на сайте АИС Росмолодежь.

Что ждет участников форума?

бесплатное проживание и питание;

курс образовательных лекций правовой направленности;

тренинги по личному росту;

мастер-классы по командообразованию;

возможность обмена опытом;

интересные знакомства;

отдых и концертная программа.

«Этот проект - отличная площадка для работающей молодежи, чтобы заявить о себе, узнать о грантовых конкурсах, НКО, профсоюзе. Итогом форума станет резолюция работающий молодежи, в которой будут отражены наиболее острые проблемы трудовых коллективов», - отметили в облсвопрофе.