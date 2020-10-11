66 пожилых псковичей обратились за помощью в приемную «Единой России»

В тематическом приеме граждан приняли участие депутаты Государственной Думы от Псковской области, член Совета Федерации от региона, члены фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов, Псковской городской Думы, а также районные и волостные депутаты, представители профильных комитетов и ведомств областной администрации, сотрудники Пенсионного фонда, активисты регионального отделения «Союза пенсионеров России».

За пять дней к депутатам различного уровня поступило 66 вопросов от жителей региона, 33 из них уже удалось решить во время приема. Псковичи интересовались вопросами пенсионного обеспечения, транспортного обслуживания, здравоохранения и ЖКХ, а также социального обслуживания.

«Граждане старшего поколения – это люди, постоянно нуждающиеся в помощи, как со стороны близких людей, так и со стороны государства. На территории Псковской области реализуется ряд программ, направленных на поддержку граждан "серебряного" возраста, работают волонтерские организации. Необходимо сделать все возможное для того, чтобы пожилые псковичи получали всю необходимую помощь, чувствовали нашу заботу и внимание», - считает руководитель региональной общественной приемной «Единой России», заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин.

График приема граждан на октябрь можно найти здесь.

Записаться на прием в региональную общественную приемную «Единой России» можно по телефонам: 8(8112) 662512 с 9:00 до 18:00 или написать обращение на электронную почту: roppskov_903@mail.ru.