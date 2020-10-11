Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Чистая вода - помощь иммунитету
Как выбрать домашнего питомца
Телефон прямого эфира 56-73-72
«Анжинерная конструкция» спасение цепных мостов в Острове
Гонки по вертикали
Профессия мечты в Пскове
Игорь Иванов о планах по развитию санаториев
Инвестиции в период COVID-19
От ручного управления к системе
Великие Луки Продавец отразила нападение мужчины с вилами
Бизнес-ланч по-псковски лучшие рестораны, бары и кафе
Педагог об опыте работы и поддержке учителей
Драйвер для агрария
 
 
 
ещё Общество 11.10.2020 22:4710 В Псковской области за сутки подтвержден 61 случай коронавируса 12.10.2020 12:180 Форум «Доброволье.60» завершился в Псковской области 12.10.2020 12:022 66 пожилых псковичей обратились за помощью в приемную «Единой России» 12.10.2020 11:340 Псковичей до 35 лет приглашают на Форум работающей молодежи 12.10.2020 11:224 Полиция проводит проверку по факту убийства коз собаками в Печорском районе 12.10.2020 11:001 Стань почетным корреспондентом ПЛН и выиграй приз
 
 
 
Самое популярное 05.10.2020 14:2413 Названа предварительная причина потери сознания учениками в Великих Луках 06.10.2020 12:1017 Депутатский «светофор». Рейтинг выживаемости народных избранников 05.10.2020 14:290 Михаил Ведерников взял на личный контроль ситуацию с потерявшими сознание школьниками 05.10.2020 13:5514 13 школьников потеряли сознание во время линейки в Великих Луках 07.10.2020 14:0427 Псковский губернатор объявил о неполном служебном соответствии Александра Седунова
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

66 пожилых псковичей обратились за помощью в приемную «Единой России»

12.10.2020 12:02|ПсковКомментариев: 2

Итоги приемов граждан старшего поколения в рамках тематической недели подвели в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении «Единой России».

С 5 по 9 октября общественные приемные партии «Единая Россия» проводили неделю приемов по социально-правовым вопросам, приуроченную к Международному дню пожилого человека.
 
Тематические приемы граждан состоялись в региональной и местных общественных приемных «Единой России», в основном, в дистанционном формате. Проведение приемов в удаленном формате никак не повлияло на активность и заинтересованность пожилых псковичей, отметили в партии.

В тематическом приеме граждан приняли участие депутаты Государственной Думы от Псковской области, член Совета Федерации от региона, члены фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов, Псковской городской Думы, а также районные и волостные депутаты, представители профильных комитетов и ведомств областной администрации, сотрудники Пенсионного фонда, активисты регионального отделения «Союза пенсионеров России».

За пять дней к депутатам различного уровня поступило 66 вопросов от жителей региона, 33 из них уже удалось решить во время приема. Псковичи интересовались вопросами пенсионного обеспечения, транспортного обслуживания, здравоохранения и ЖКХ, а также социального обслуживания.

«Граждане старшего поколения – это люди, постоянно нуждающиеся в помощи, как со стороны близких людей, так и со стороны государства. На территории Псковской области реализуется ряд программ, направленных на поддержку граждан "серебряного" возраста, работают волонтерские организации. Необходимо сделать все возможное для того, чтобы пожилые псковичи получали всю необходимую помощь, чувствовали нашу заботу и внимание», - считает руководитель региональной общественной приемной «Единой России», заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин.

График приема граждан на октябрь можно найти здесь.

Записаться на прием в региональную общественную приемную «Единой России» можно по телефонам: 8(8112) 662512 с 9:00 до 18:00 или написать обращение на электронную почту: roppskov_903@mail.ru.

Теги: #Единая Россия #прием граждан #депутат из Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете результаты включения псковских памятников в список объектов Всемирного наследия: помогло ли это сохранению нашего наследия?
В опросе приняло участие 0 человек
12.10.2020, 12:300 Дороги перекроют в районах Псковской области из-за ралли 12.10.2020, 12:180 Форум «Доброволье.60» завершился в Псковской области 12.10.2020, 12:150 Театр Республики Коми покажет в Пскове «Ромео и Джульетту» и «Хануму» 12.10.2020, 12:022 66 пожилых псковичей обратились за помощью в приемную «Единой России»
12.10.2020, 12:000 Жители Псковской области могут получить льготную ипотеку под 2,7% от Россельхозбанка 12.10.2020, 11:510 «Постскриптум»: Инцидент с великолукскими школьниками и конфликт в «Моглино» 12.10.2020, 11:340 Псковичей до 35 лет приглашают на Форум работающей молодежи 12.10.2020, 11:251 Два человека пострадали в столкновении двух автомашин в Любятово
12.10.2020, 11:224 Полиция проводит проверку по факту убийства коз собаками в Печорском районе 12.10.2020, 11:141 Депутаты намерены обратиться в правительство с просьбой о поддержке туротрасли 12.10.2020, 11:003 Фотофакт: Алабаи загрызли трех коз в Печорском районе (18+) 12.10.2020, 11:001 Стань почетным корреспондентом ПЛН и выиграй приз
12.10.2020, 10:570 Браконьеры незаконно вылавливали рыбу в невельском озере 12.10.2020, 10:451 Павел Торкунов покинул пост главврача областной психбольницы 12.10.2020, 10:350 Два автомобиля подбил водитель «Пежо» в Пскове и пострадал сам. ФОТО 12.10.2020, 10:000 Как выучить английский с нуля - три лайфхака
12.10.2020, 09:560 Стало известно, сколько часов коронавирус сохраняется на коже человека 12.10.2020, 09:470 Двухэтажный дом сгорел в Печорском районе 12.10.2020, 09:290 Роспотребнадзор назвал сроки выхода России на плато по коронавирусу 12.10.2020, 09:090 В России создадут беспилотник для эвакуации из безлюдной местности
12.10.2020, 09:070 В Плюсском районе мужчина потерялся в лесу 12.10.2020, 08:575 Билеты на пригородные поезда в Псковской области будут продавать только гражданам в масках 12.10.2020, 08:491 Синоптики предупредили о сильном тумане в Псковской области 12.10.2020, 08:410 Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 37,4 миллионов человек
12.10.2020, 08:260 Названы сроки замены смартфона 12.10.2020, 08:170 В России предлагают отменить контрольные на дистанционке 12.10.2020, 08:101 Ученые узнали о способности перца подавлять активность коронавируса 12.10.2020, 08:006 Конфеты с изображением Владимира Путина представили на выставке в Острове
12.10.2020, 07:510 Мошенники научились использовать метаданные для обмана россиян 12.10.2020, 07:420 Субсидии на аренду жилья для малоимущих планируют ввести в России 12.10.2020, 07:260 Дистанционные курсы повышения квалификации впервые прошли в Псковском колледже искусств 12.10.2020, 07:150 В России предлагают запретить передавать возмещение ущерба в ДТП
12.10.2020, 07:000 Популярные в пандемию товары и услуги планируют включить в потребительскую корзину 11.10.2020, 23:323 В Минздраве рассказали, сколько продлится пандемия коронавируса 11.10.2020, 22:4710 В Псковской области за сутки подтвержден 61 случай коронавируса 11.10.2020, 21:400 В псковском храме возрождается единоверческий приход и богослужения древнерусским чином
11.10.2020, 21:127 Коронавирус выявлен у директора яммской школы и его супруги 11.10.2020, 20:340 Пешеход погиб под колесами автомобиля на улице Ленина в Невеле 11.10.2020, 20:329 Вассерман готов нарушить обет целомудрия ради спасения человечества 11.10.2020, 20:090 Лидер думской фракции единороссов ушел на самоизоляцию
11.10.2020, 20:041 Интерактив: На улице Ленина в Пскове из тротуара «бьет» вода 11.10.2020, 19:270 В главном доме усадьбы в Волышово снимают сохранившиеся фрагменты лепнины 11.10.2020, 19:120 Противопожарные рейды прошли в южных районах Псковской области 11.10.2020, 18:542 В псковском Зеленом театре началась установка новых кресел
11.10.2020, 18:400 Главная псковская библиотека поздравила псковичей с днем рождения соцсети «ВКонтакте» 11.10.2020, 18:219 Фотофакт: Что-то непонятное на улице Герцена 11.10.2020, 17:540 Псковская авторская осеннего разлива 11.10.2020, 17:336 Генпрокуратура взяла на контроль проверки происшествий с детьми в Великих Луках и в «Раздолье»
11.10.2020, 17:210 Хэмилтон повторил рекорд Шумахера по числу побед в «Формуле-1» 11.10.2020, 17:060 Иконы Дмитрия Донского и Довмонта Псковского переданы Псково-Печерскому монастырю 11.10.2020, 16:491 Подросток с мачете ранил мать и напал на бригаду скорой помощи 11.10.2020, 15:364 Рост заболеваемости COVID-19 в России может достичь пика через неделю — эксперт
11.10.2020, 15:120 Псковская Лента Новостей продолжает сбор фотофактов о состоянии доступной среды 11.10.2020, 14:560 Ремонт ФАПа в деревне Булынино запланирован на 2021 год 11.10.2020, 14:401 Опубликовано расписание ЕГЭ-2021 11.10.2020, 14:260 Небольшие дожди ожидаются в понедельник в Псковской области
11.10.2020, 14:120 С палехским Пушкиным знакомят посетителей Тригорского 11.10.2020, 13:550 Эксперты рассказали, как сэкономить при покупке билетов на поезд 11.10.2020, 13:397 Александр Котов: Верность лучшим традициям крестьянского труда – основа работы в сельском хозяйстве 11.10.2020, 13:270 В Невеле снесли здание уездного училища
11.10.2020, 13:160 Фотофакт: Движение по Советскому мосту неофициально открыто 11.10.2020, 12:503 Стало известно, как отреставрированная библиотека имени Каверина выглядит изнутри 11.10.2020, 12:171 Три иномарки столкнулись на перекрестке Рижский проспект - Юбилейная в Пскове 11.10.2020, 11:390 Более 8,8 миллиардов рублей направят в российские регионы для выплат на детей
11.10.2020, 11:310 За преданность делу поблагодарил тружеников села Александр Братчиков 11.10.2020, 11:122 Антон Морозов о непризнании выборов главы Себежского района, Белоруссии и Нагорном Карабахе 11.10.2020, 11:060 ГИБДД Пскова усилила контроль за деятельностью таксистов 11.10.2020, 10:490 Михаил Ведерников развеял слухи о том, что новый медцентр в Пскове принимает только по блату
11.10.2020, 10:350 Тренировки в псковском воркаут-центре начинаются с 12 октября 11.10.2020, 10:210 Названы ежедневные привычки, ухудшающие состояние кожи 11.10.2020, 10:129 Губернатор призвал общество разумно и последовательно реагировать на ситуацию с великолукскими школьниками 11.10.2020, 09:513 Михаил Ведерников: Оснований для ввода дистанционного обучения в Псковской области нет
11.10.2020, 09:504 В мире снова побит рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки 11.10.2020, 09:461 Михаил Ведерников поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 11.10.2020, 09:324 Открыто интернет-голосование за лучшее имя для жеребенка из Михайловского 11.10.2020, 09:200 Россияне взяли более 1 млн ипотечных кредитов с начала года
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.