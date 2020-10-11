Общество

Программные комплексы по детекции патологий легких установят в двух больницах Пскова

Программные комплексы по детекции патологий легких установят в новой инфекционной и детской областной больницах Пскова. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с управляющим Псковским отделением ПАО Сбербанк Анной Тарасенко, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области. Стороны обсудили реализацию совместных социальных проектов на территории региона.

Речь зашла и о проектах компании, реализуемых в сфере здравоохранения. Так, например, в новой инфекционной больнице и детской областной больнице будут установлены два специализированных программных комплекса по детекции патологий легких. «Аппарат подключается к компьютерному томографу и оперативно сигнализирует врачу об изменениях участков пораженной ткани при вирусной пневмонии, в том числе при COVID-19. Известно, что данная установка уже спасла десятки жизней в других регионах», — отметила Анна Тарасенко.

Также Анна Тарасенко доложила Михаилу Ведерникову об участии области в проектах сферы образования. Так, четыре школы региона присоединились к всероссийской программе по внедрению цифровой платформы персонализированного образования.

Глава региона поинтересовался тем, как прошли первые мероприятия, какие впечатления получили участники программы. Анна Тарасенко сообщила, что учителя и ученики положительно оценили возможности цифровой платформы, отметив, что она затрагивает такой пласт образовательной программы, который прежде детально не изучался в школе. Для детей были организованы увлекательные интерактивные уроки по истории, природоведению и другим дисциплинам.

В рамках этой акции в школы были переданы устройства Smart Box, обеспечивающие доступ к платформе ребят, не имеющих дома собственных девайсов, проинформировала Анна Тарасенко и добавила: «Сотрудничество банка и администрации области в сфере образования будет продолжено».

Участники встречи рассмотрели возможности расширения использования социальной карты жителя Псковской области, в том числе и в качестве льготного поездного билета для общественного транспорта. Кроме того, Анна Тарасенко рассказала, что в настоящее время продолжается активная работа по поиску новых магазинов-партнеров, ведутся переговоры с крупными универсальными торговыми и аптечными сетями, строительными гипермаркетами.

Глава региона обратил внимание, что приоритет должен отдаваться тем торговым площадкам, филиалы которых есть в муниципалитетах. Михаил Ведерников также обозначил необходимость максимально расширить перечень товаров, входящих в состав социальных, исключая лишь алкогольную и табачную продукцию. «Это будет удобно для всех участников программы, поскольку у каждой семьи свои потребности», — подчеркнул губернатор.