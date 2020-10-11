Общество

Форум «Доброволье.60» завершился в Псковской области

Завершился Молодежный форум волонтерского антинаркотического движения Псковской области «Доброволье.60». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Его участниками стали добровольцы антинаркотического движения, специалисты по работе с молодежью в муниципальных образованиях региона и учащиеся общеобразовательных учебных заведений в возрасте от 13 до 16 лет.

В Псковской области форум проводится уже шестой раз. В этом году в нем приняли участие около 180 человек. Главная цель мероприятия – объединение действующих волонтеров и развитие потенциала волонтерского движения для популяризации здорового образа жизни и противодействия потреблению психоактивных веществ.

В течение трех дней были организованы четыре тематические площадки под эгидой ведущих специалистов Ленинградской, Калининградской и Псковской областей по нескольким актуальным направлениям. В заключительный день ребята также активно взаимодействовали со спикерами: проходили квесты, тренинги и дебаты. Волонтеры оттачивали свое ораторское мастерство, учились искусству командной работы.

Кульминацией форума стал тренинг Елизаветы Абрамовой – победителя Всероссийского конкурса «Добровольцы России – 2018» на тему «Десять советов о том, как справиться со временем».

Все участники получат сертификаты, а наиболее активным добровольцам и кураторам тематических смен будут вручены памятные подарки.

Организаторами форума выступили УМВД России по Псковской области, региональный комитет по образованию, управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области, Псковское областное отделение общероссийской общественной организации «Российский Союз молодежи».

За оказанное содействие в проведении форума организаторы выразили благодарность представителям Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России, уполномоченному по правам ребенка Псковской области Наталии Соколовой и члену Общественного совета при УМВД России по Псковской области Игорю Герасимову.