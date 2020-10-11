Общество

Использование фотографий участников войны без согласия автора предлагается закрепить законодательно

Устранить пробел в федеральном законодательстве, связанный со свободным использованием фотографий участников Великой Отечественной войны, предложили члены постоянного комитета по культурной политике и туризму Парламентской ассоциации Северо-Запада России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

На заседании, проходящем в Сартавале под председательством вице-спикера Псковского областного Собрания депутатов Виктора Остренко, депутаты региональных парламентов по инициативе Законодательного собрания Вологодской области подготовили соответствующее обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

«Вы когда-нибудь размещали в социальных сетях фотографии героев Великой Отечественной войны? - обратился с вопросом к коллегам председатель постоянного комитета Законодательного собрания Вологодской области по экономической политике и собственности Денис Долженко. - Звучит очень странно, но по закону нам этого делать нельзя. Из-за пробела в нашем законодательстве с юридической точки зрения этот так».

Согласно положениям Гражданского кодекса РФ исключительное право автора на произведение действует в течение всей его жизни и семидесяти лет после смерти. Вместе с тем по многим фотографиям военных лет невозможно установить автора снимков, что создает проблемы размещения в сети интернет изображений участников Великой Отечественной войны без разрешения фотографа. Также часто отсутствует возможность цитирования фотографического произведения, так как оно не было правомерно обнародовано.

«В результате при размещении документов в глобальном медиабанке "Викисклад" фотографии приходится вырезать или размывать. Яркий пример – размытая фотография маршала Советского Союза Бориса Михайловича Шапошникова в статье Википедии», - привел пример Денис Долженко. Кроме того, депутат обратил внимание, что из-за проблем с авторскими правами на фотографии участников войны существует потенциальная опасность срыва онлайн-акции «Бессмертный полк» за рубежом.

«Конечно, практически каждый из нас выкладывает в социальные сети фотографии родственников-участников войны, особенно в преддверии празднования Дня Победы, и в обычной жизни мы не задумываемся о том, что в этом вопросе существует правовой пробел», - высказалась в поддержку инициативы о свободном использовании военных фотографий депутат из Архангельска Татьяна Седунова.

Председатель парламентского комитета Виктор Остренко усомнился, не ущемляет ли это права автора. «Нет, потому что речь о свободном размещении фотографии идет только до того момента, пока не появился автор - если авторское право на фотоизображение доказано, разумеется, действуют другие правовые нормы», - пояснил Денис Долженко.

Для решения вопроса правомерного публичного использования фотографических произведений, по общему мнению членов комитета, необходимо принять новое положение национального права, дополнив статью 1274 Гражданского кодекса РФ пунктом следующего содержания: «Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения свободное использование путем воспроизведения и распространения фотографических произведений и произведений, полученных способами, аналогичными фотографии, увековечивающих память о событиях, участниках, ветеранах, жертвах, а также памятниках Великой Отечественной войны».

Текст подготовленного документа будет вынесен на обсуждение 58-ой Конференции ПАСЗР, которая пройдет в ноябре этого года в Великом Новгороде. В случае положительного решения коллегиального органа обращение парламентариев Северо-Запада будет направлено в Государственную думу РФ.