Общество

Малый бизнес - жизнь после кризиса

На площадке журнала «Эксперт Северо-Запад» прошла онлайн-дискуссия о том, как малый бизнес преодолевает кризис. В разговоре приняли участие представители бизнеса, Сбербанка и общественных организаций, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского отделения Сбербанка.

Генеральный директор «СмартБайка» Руслан Каврюков рассказал, что несмотря на кризис компании удалось нарастить прибыль за счёт грамотного маркетинга и частных инвестиций. В период пандемии многие предпочитают велосипеды общественному транспорту как более безопасный способ передвижения. Сейчас велопрокат вовсю работает в Санкт-Петербурге и развивается в Ленобласти. В планах компании интеграция в приложение Сбер, чтобы клиенты могли сразу из приложения брать велосипеды напрокат.

Андрей Шарков, который специализируется на производстве шоколада, был вынужден переориентировать бизнес на изготовление масок. Новый бизнес предприниматель создал буквально за 100 часов. Это позволило сохранить штат, доход персонала и пережить пик кризиса без существенных для бизнеса потерь.

«За второй и третий кварталы текущего года Сбербанк выдал малым предприятиям Северо-Запада через программы поддержки порядка 30 млрд рублей. Ни один другой банк таких объемов не показал за это время, - рассказал директор управления продаж малому бизнесу Северо-Западного Сбербанка Игорь Трепов. - Также мы организовали систему бесплатной удаленной регистрации бизнеса и открытия счета, запустили очень интересную программу "СберРядом". Это программа поддержки наших предпринимателей, которые после регистрации имеют возможность обслуживать своих клиентов – физических лиц, начислять им с повышенными коэффициентами баллы по программе лояльности СберСпасибо». На данный момент к программе присоединились более 4000 предпринимателей СЗФО.

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