Общество

Галина Неваленная развеяла мифы о коронавирусе

Главный врач Псковской городской поликлиники, депутат гордумы Галина Неваленная объяснила увеличение числа зараженных COVID-19 и развеяла мифы о коронавирусе.

По ее словам, рост численности инфицированных граждан объясняется тем, что «люди вернулись из отпусков, закончился дачный сезон, дети начали ходить в школу и возникла миграция внутри города, которая и приводит к распространению инфекции».

Можно ли использовать оксолиновую мазь в отношении коронавирусной инфекции, почему важно менять маски и защищают ли они от вируса, читайте на сайте «МК в Пскове».