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Общество

Система борьбы с COVID-19 в России позволяет избежать локдауна - Песков

12.10.2020 14:39|ПсковКомментариев: 0

Выстроенная в России система борьбы с коронавирусной инфекцией дает возможность избежать жестких мер. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Подготовлен коечный фонд, который позволяет принимать большее количество инфицированных и обеспечивать возможности для более эффективного и быстрого излечения, - отметил он. - Все это позволяет быть более гибкими и позволяет в большей степени учитывать интересы экономики страны и не переходить к таким жестким мерам, как полный локдаун».

Пресс-секретарь пояснил, что по сравнению с весной разработаны гораздо более продвинутые протоколы лечения и система показывает свою эффективность, пишет РИА Новости.

«Да, количество инфицированных растет, но, тем не менее, система работает. Нужно только повысить самосознательность людей, чтобы они принимали более эффективные меры, которые только они, только люди могут предпринимать для минимизации угрозы инфицирования», - добавил Дмитрий Песков.

Теги: #здравоохранение #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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