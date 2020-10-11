Общество

Елена Полонская заняла 2 место в медиарейтинге глав столиц регионов СЗФО

Глава города Пскова Елена Полонская заняла второе место в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов Северо-Западного федерального округа за сентябрь текущего года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города со ссылкой на данные компании «Медиалогия», ее медиаиндекс составляет 4 529. За месяц глава Пскова улучшила свое положение в рейтинге на две позиции.

Между тем, глава администрации города Пскова Александр Братчиков в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов СЗФО по итогам сентября занимает четвертое место (медиаиндекс 2 973). Свои позиции сити-менеджер за месяц улучшил на три строчки.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 59 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.