Общество

Конкурс молодежных проектов «Есть идея» стартовал в Псковском районе

Конкурс молодежных проектов «Есть идея» стартовал в Псковском районе. Об этом сообщается на сайте районной администрации.

Цель конкурса - выявление и поддержка молодежных инициатив, направленных на решение актуальных проблем муниципального образования.

Участниками конкурса могут быть граждане РФ в возрасте с 14 до 30 лет включительно. К участию приглашаются обучающиеся общеобразовательных учреждений и учреждений допобразования, воспитанники Псковского районного Центра культуры, а также активная молодежь, проживающая на территории Псковского района.

Первый этап будет проходить до 30 октября. Он включает в себя прием конкурсных заявок. Второй этап пройдет со 2 по 13 ноября в форме открытого интернет-голосования в официальной группе администрации Псковского района в социальной сети «ВКонтакте». Третий этап начнется 20 ноября, он представляет собой очную (публичную) защиту проектов перед жителями района.

Положение о конкурсе молодежных проектов.