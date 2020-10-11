Общество

Сквер на улице Технической, 14 в Пскове решили назвать «Соколинкой»

Скверу около дома на улице Технической, 14 в Пскове может быть присвоено наименование - сквер «Соколинка». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, соответствующий проект решения в городскую Думу внес глава администрации города Александр Братчиков.

Напомним, с инициативой о создании сквера около дома №14 по улице Технической жители микрорайона «Овсище» вышли в 2017 году. В конце 2019 года был заключен контракт на благоустройство сквера в рамках программы «Формирование современной городской среды», и в конце июля 2020 года объект был сдан. На данной территории установлены детская и спортивная площадки, тренажеры, теневые навесы, малые архитектурные формы, заасфальтированы дорожки, высажены растения и кустарники в современном ландшафтном дизайне, положено искусственное покрытие на площадках, установлены опоры освещения.

В августе жители микрорайона «Овсище» провели голосование в социальных сетях за название сквера. Наименование «Соколинка» было выбрано по названию местности Сокольница, Соколка. Именно так называли и называют коренные жители Овсища, Хотиц и Солонова эту местность. Название «Сокольница» встречается и на топографических картах 1980-х годов.

Сокольница, местность, на которой находилось три горы. Главная гора - Большая Сокольница (сейчас Соколиха), самая низкая - Соколка. Средняя гора - Малая Сокольница, начиналась от Овсища. В настоящее время дом №14 и сквер по улице Технической фактически расположен на разрытой строителями горе Малая Сокольница.

Вопрос о присвоении наименования скверу был рассмотрен на заседании общественной комиссии по упорядочению названий улиц в городе Пскове. Управление культуры администрации города Пскова ходатайствовало о включении данного вопроса в повестку дня очередной сессии Псковской городской Думы.