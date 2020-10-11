Общество

Два канадских сфинкса не смогли попасть в Псковскую область

На российско-латвийской границе в Псковской области задержаны без чипов два канадских сфинкса и джек-рассел-терьер. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, животные следовали в Венгрию и были возвращены отправителю.

При осуществлении контрольно-надзорных мероприятий должностные лица ведомства установили нарушения закона РФ «О ветеринарии» и приказа министерства сельского хозяйства РФ «Об утверждении перечня видов животных, подлежащих идентификации и учету». У домашних животных отсутствовали средства идентификации - чипы.

Вывоз кошек и собаки с таможенной территории Евразийского экономического союза запрещен, оформлен акт о возврате животных отправителю.