Общество

«Народный контроль» проверил аптеки Великих Лук

В Великих Луках состоялся очередной рейд по аптекам в рамках проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии, в нем приняли участие депутат Псковского областного Собрания Андрей Корнев, заместитель секретаря местного отделения «Единой России» Константин Максимов, а также член партии, заместитель начальника отдела здравоохранения городской администрации Екатерина Панова.

Рабочая группа проверила четыре аптеки на наличие в продаже масок, перчаток, антисептических средств и противовирусных препаратов. Особое внимание участники рейда уделили вопросу соблюдения мер безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции: наличию разметки, регулярности проведения дезинфекции помещений, наличию у персонала масок и перчаток.

«Цены на средства индивидуальной защиты, средства дезинфекции вполне доступные. Так, например, простейшее средство для дезинфекции - хлоргексидин - стоит от 15 до 35 рублей. В аптеках имеется широкий ассортимент противовирусных и жаропонижающих средств. Однако препараты для лечения коронавируса пока не поступили в продажу», - рассказал о результатах проверки участник проекта «Народный контроль», депутат Псковского областного Собрания Андрей Корнев.

По его словам, во время рейда не было выявлено нарушений в части соблюдения профилактических мер: в каждой из проверенных аптек имелись разметки для обеспечения социальной дистанции, фармацевты обслуживали покупателей в масках и перчатках, а также персонал аптек рассказал о проведении регулярной дезинфекции помещений.